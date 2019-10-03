р-н Целинный, , 11:19 — REGNUM В Курганской области осуждены организаторы канала незаконной миграции из Казахстана. Судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда оставила без удовлетворения апелляцию гражданина Узбекистана на приговор Целинного районного суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области, незаконный въезд мигрантов был организован в октябре 2018 года. Одну из партий нелегалов удалось задержать, но проводник скрылся, вторую партию проводник бросил, опасаясь ареста.

Двое организаторов канала — гражданин Узбекистана и житель Целинного района Курганской области — были задержаны и приговорены по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Гражданин Узбекистана, как ранее судимый за аналогичное преступление, получил срок в виде шести лет лишения свободы, гражданин России приговорён к году заключения и штрафу 30 тыс. рублей. .

Доводы жалобы гражданина Узбекистана и его защитника о суровости назначенного наказания оставлены без удовлетворения, приговор — без изменения, сообщили в Курганском областном суде.