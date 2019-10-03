Балашиха, Московская область, , 11:12 — REGNUM Пятнадцатилетний школьник задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве учащейся той же школы. Девочку нашли мёртвой в заброшенном здании, сообщает 3 октября пресс-служба Главного следственного управления по Московской области.

Тело 15-летней школьницы с травмой головы обнаружили 2 октября. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В расправе над девочкой заподозрили ученика из параллельного класса.

Во время допроса подросток сознался в убийстве, объяснив свой поступок конфликтом с девочкой. Следствие намерено просить об аресте подозреваемого. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве школьники сняли на камеру травлю своего одноклассника. В школе начали проверку инцидента.

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