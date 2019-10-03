Владивосток, , 11:06 — REGNUM На дороге Шкотово — Ивановка — Реттиховка на одном из мостов рухнула половина пролёта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дорога, проходящая через Уссурийский заповедник и соединяющая Шкотово с центральными районами Приморья, является дублёром основной трассы и до сегодняшнего дня использовалась большегрузными машинами, так как их проезд по мосту в Шкотово был ограничен также из-за обрушения моста.

По воле случая именно сегодня, 3 октября, в Шкотово был запущен в эксплуатацию временный мост, снимающий необходимость для большегрузов ездить по трассе «через заповедник».

Специалисты КГКУ «Примуправтодор» выехали к месту обрушения моста для оценки его состояния. Сообщается, что движение легковых машин осуществляется по сохранившейся полосе моста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шкотово введён в эксплуатацию временный мост, который позволит разгрузить «узкое место» трассы Владивосток — Находка.