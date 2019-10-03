Волгоград, , 11:10 — REGNUM Два сообщения о минировании торгово-развлекательных центров в Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда оказались ложными. Правоохранительные органы и специальные службы проверили объекты, и подозрительных предметов или опасных устройств обнаружено не было.

На электронные адреса торгово-развлекательных центров 2 октября поступили письма с сообщениями о наличии опасных предметов в зданиях. Персонал и посетителей центров экстренно эвакуировали. На каждом объекте спецслужбы провели тщательную проверку, в здании также работали кинологи со служебно-розыскными собаками, сообщает информационное агентство «Высота 102».

«Ни одно сообщение о ложных минированиях торговых центров в Волгограде не подтвердилось», — сказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Напомним, в апреле 2019 года лжетеррористы «заминировали» 43 объекта в Волгограде. Сообщения с угрозами также приходили на электронную почту.