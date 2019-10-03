Нью-Дели, , 10:58 — REGNUM Правоохранительные органы Индии приступили к осуществлению спецоперации в пределах Национального столичного округа Дели, об этом 3 октября сообщает издание Hindustan Times

Причиной активизации силовых ведомств стала информация о готовящемся террористическом акте со стороны боевиков из штата Джамму и Кашмир.

Вооруженные силы, дислоцированные в Нью-Дели, приведены в состояние повышенной готовности. Правоохранительные органы осуществляют усиленную охраны массовых мероприятий, также контролируются рынки, торговые центры, метрополитен и железнодорожные станции.

Как передавало ИА REGNUM, ситуация вокруг штата Джамму и Кашмир осложнилась после решения властей Индии лишить регион некоторой автономии, что вызвало резкую негативную реакцию у некоторых государств. Отношения с Пакистаном значительно ухудшились.

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