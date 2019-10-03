Чита, , 10:56 — REGNUM К неутешительным выводам пришли сотрудники Забайкальской краевой прокуратуры, проанализировав эффективность мер в сфере профилактики преступлений и правонарушений: с одной стороны, работа ведётся и много чего удалось сделать, но региону по прежнему не удалось избавиться от ярлыка одного из самых криминальных регионов России.

Как пояснил начальник отдела управления прокуратуры края Алексей Филиппов, слова которого цитирует официальный сайт ведомства, принятые меры способствовали «неуклонному сокращению на протяжении последних лет количества преступлений» (в 2016 году — на 11,1%, в 2017 — на 9%, в 2018 году — на 9,8%). Вместе с тем, количество преступлений в расчете на 100 тыс. человек населения остается одним из самых высоких в России и по итогам 7 месяцев составляет 1328 (82 из 85 мест).

Как уже сообщало ИА REGNUM, лидерами среди российских регионов по показателю преступности, согласно информации, ранее озвученной по каналам Генпрокуратуры, являются Тува (3103 преступления на 100 тысяч населения), Забайкалье (2110 преступлений), Сахалин (2022), Бурятия (2002) и Амурская область (1950).

Самый проблемный участок региона — Чита, где совершается каждое второе злодеяние.

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