Могадишо, , 10:53 — REGNUM По сообщениям очевидцев, в Сомали произошли отдельные атаки, которые были направлены на военную базу США в сомалийском городе Балидогле и европейский военный конвой в столице страны Могадишо. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Как заявил анонимный источник из сил безопасности Сомали, после взрыва бомбы в Могадишо был открыт огонь из стрелкового оружия и на базе Балидогл, на которой был развернут и действовал спецназ США. Сомалийская вооруженная террористическая группировка «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на базу Балидогл, расположенную в регионе Нижняя Шабелле, примерно в 100 км к западу от Могадишо.

Министерство обороны Италии в своем заявлении также подтвердило, что итальянский военный конвой, действовавший под эгидой миротворческих сил Евросоюза, был поражен взрывом в Могадишо. Министерство обороны сообщило, что пока никто из военных не пострадал.

В сообщениях говорится, что первая атака была направлена на базу, в которой находились американские войска и сомалийские солдаты, использовавшие беспилотники для нанесения авиаударов по позициям террористов.

Источники добавили, что самодельное взрывное устройство в Могадишо использовалось для нападения на итальянскую военную колонну, которая охраняла военных инструкторов Европейского Союза (ЕС) в Сомали.