Соледар, ДНР, , 10:39 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

На горловском направлении ВСУ применили гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили десять мин калибра 120 мм, девять мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, а также гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили два снаряда из гаубицы калибра 122 мм, использовали гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Зайцево южное, Спартак, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Докучаевск, Белая Каменка, Безыменное, Коминтерново, Саханка, Дзержинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК рассказали, что в результате обстрела населённого пункта Докучаевск, были повреждены стёкла в одной из квартир на улице Ленина. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Украины заявили, что уловием для очередного этапа разведения войск в Донбассе является отсутствие обстрелов в течение семи дней.

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