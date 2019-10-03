Гонконг, Китай, , 10:25 — REGNUM Власти Гонконга предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках 18-летнему учащемуся колледжа по фамилии Цанг, который получил пулевое ранение в ходе акций протеста, сообщает RTHK.

Кроме того, Цанга обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. По данным телеканала, в настоящее время Цанг находится в больнице в критическом состоянии.

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Напомним, Цанг стал участником столкновений полицейских с радикальными антиправительственными демонстрантами в районе Цуен Ван. Молодой человек в каске, очках и противогазе напал с железным прутом на сотрудника полиции, который в целях самообороны произвел несколько выстрелов в Цанга из табельного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. Они начались после намерения городских властей принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых континентальному Китаю. Однако очень быстро протестующие начали требовать введения прямых выборов в Гонконге и большей независимости от КНР.

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