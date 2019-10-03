Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM В Екатеринбурге в результате ДТП повредили забор в опорном пункте полиции на Эльмаше. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети ВКонтакте.

На фотографии видно, что из-за действий грузовика была разрушена часть ограждения вместе с кирпичной кладкой. Пострадал забор на въезде в пункт полиции №14 — его задел мусоровоз.

Выезжающий грузовик видели утром у отделения полиции, написали пользователи.

Напомним, 8 августа 2019 года в Екатеринбурге снесли временный забор в парке «Зелёная роща». Забор ограждал ту зону парка, где проходит реконструкция.

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