с. Дульдурга, , 10:18 — REGNUM Врачебная ошибка стоила жизни страдавшему онкологией жителю Забайкальского края, которому в декабре 2017 года врачи государственного учреждения здравоохранения «Дульдургинская центральная районная больница» поставили диагноз «пневмония в нижней доли слева». Подробности сегодня, 3 октября, сообщил прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.

По его словам, только в марте 2018 года при обследовании в Чите у пациента был обнаружен рак гортани, драгоценное для обследования и лечения время было упущено. Мужчина в итоге, сумел дожить лишь до того дня, когда Дульдургинский районный суд по обращению местной прокуратуры принял решение компенсировать пострадавшему моральный вред.

«Не согласившись с принятым решением, представители больницы обжаловали его в Забайкальский краевой суд, который, тем не менее, поддержал доводы прокуратуры и отклонил доводы жалобы. Решение суда вступило в законную силу», пояснил Алексей Иванов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье ощущается настолько острая нехватка врачей-терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов, а также узких специалистов, что даже региональный министр здравоохраненияВалерий Кожевников ситуацию катастрофической.

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