Находка, Приморский край, , 10:08 — REGNUM В Находке суд арестовал еще одного северокорейского браконьера, напавшего на российских пограничников в Японском море 17 сентября, сообщили 3 октября в пресс-службе суда.

«Суд принял решение о заключении его под стражу на время предварительного следствия», — сообщили в суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября во время задержания северокорейских браконьеров один из экипажей судна напал на досмотровую группу российских пограничников. Сообщалось о четверых раненых со стороны погранслужбы, в том числе, один получил пулевое ранение.

Нападавшие были задержаны и доставлены в Находку. Ранее десятерых рыбаков Находкинский городской суд арестовал на время проведения следствия.

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