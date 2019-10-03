Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Водитель автомобиля в Петербурге открыл огонь по своему пассажиру из травматического оружия. Пострадавший госпитализирован, стрелявшего ищет полиция.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, вечером 2 октября в полицию Калининского района поступила информация о стрельбу у дома 75 корп. 2 по проспекту Науки.

На месте происшествия был обнаружен 24-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Бригада скорой помощи госпитализировала его с травматическими пулевыми ранениями нижних конечностей.

Раненый мужчина рассказал, что у него возник конфликт с водителем автомобиля Hyundai Solaris, который его подвозил.

«Злоумышленник произвел четыре выстрела в мужчину, после чего высадил его и на указанном автомобиле с места происшествия скрылся», — отметили в Главке МВД.

Полиция ведет розыск стрелка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в середине сентября в Ленобласти преступник убил частного таксиста и ездил на его автомобиле, но был задержан.

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