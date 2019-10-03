Североуральск, Свердловская область, , 10:22 — REGNUM В Североуральске организована доследственная проверка по факту травмирования 15-летнего подростка, на которого обрушился козырёк у подъезда дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, школьник пытался достать с козырька подъезда банковскую карту, которую ему сбросила из окна родственница. В момент, когда подросток зацепился руками за конструкцию, отломился кусок козырька, и школьник упал. В результате он получил травму ноги.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл днём 2 октября в Североуральске в доме № 29 по улице Октябрьской. По факту травмирования ребёнка также проводится прокурорская проверка.

По предварительным данным надзорных органов, ранее жители дома жаловались на аварийное состояние козырька у подъезда.

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