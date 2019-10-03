Акты вандализма в Шарташском лесопарке могут быть связаны с недовольством бизнес-структур, работающих на территории парка. Об этом сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM Руководитель лесопарка Артур Зиганшин заявил, что по новому проекту реконструкции те предприниматели, которые сейчас организовали базы отдыха на территории парка, будут вынуждены покинуть Шарташ. Возможно, акты вандализма как-то связаны с происходящим, предположил глава парка.

В частности, был конфликт с одним из коммерсантов, которых не получается пока убрать с территории лесопарка. В парке опротестовали договор аренды, но те не согласились с решением Зиганшина.

Напомним, ранее неизвестные срезали баннеры на территории Шарташского лесопарка. На баннерах изображался проект реконструкции парка.

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