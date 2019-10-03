Уфа, , 10:09 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Уфе по факту смерти подростка на уроке физкультуры. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 27 сентября 2019 года, находясь на уроке физкультуры, который проходил в сквере им. Маяковского Уфы, студент одного из техникумов почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Молодому человеку вызвали скорую помощь, которая отвезла его в больницу. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, врачи больницы констатировали смерть 17-летнего подростка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По словам следователей, уже назначена судебно-медицинская экспертиза и изучается состояние здоровья студента на момент происшествия.

Кроме этого, следователи допрашивают очевидцев, членов семьи погибшего, учащихся и педагогов техникума, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.