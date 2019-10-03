Нью-Дели, , 10:04 — REGNUM Пассажирский автобус в индийском штате Мадхья-Прадеш ночью 3 октября во время рейса упал в реку. Об этом сообщает ANI со ссылкой на местные органы власти.

По данным агентства, в автобусе находилось 45 пассажиров. Известно, что в аварии погибло, как минимум, шесть человек, в том числе двое детей и две женщины. Еще 19 получили травмы, они доставлены в местную больницу. Тяжело раненых повезли в Бхопал, административный центр штата.

Сообщается, что автобус погрузился в воду на две трети. На место прибыли спасатели.

Власти обещают пострадавшим выдать по 10 000 рупий ($140 по курсу).