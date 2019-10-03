Медан, Индонезия, , 09:56 — REGNUM Полиция задержала десятки учащихся, которые устроили беспорядки в Медане (Индонезия) 2 октября, сообщает CNN Indonesia.

Издание отмечает, что во время обыска в мобильных телефонах студентов полиция нашла сообщение, призывающее к беспорядкам в Медане.

Известно, что днем 2 октября молодые люди, некоторые из них даже были в школьной форме, собрались на площади Медан Мердека. Внезапно во второй половине дня толпа двинулась в направлении Тити Гантун, пытаясь вызвать беспорядки и забрасывая полицию камнями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что не откажется от реформ, необходимых для развития страны, несмотря на волну уличных протестов.

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