Якутск, , 09:57 — REGNUM В полиции Якутска возбуждено уголовное дело на 33-летнего мужчину, который похитил всю выручку торговых точек у владельца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Двое карманников вынули из брюк москвича 1 млн рублей

«В отдел полиции поступило заявление от предпринимателя о хищении 422 тыс. рублей — всей дневной выручки его магазинов и кафе. Выяснилось, что подозреваемый вечером вместе с другими работниками собирал деньги по торговым точкам города, которые складывали в один конверт. Когда мужчины подъехали к кафе, последнему месту сбора, подозреваемый настоял, что он один пойдёт и взял с собой конверт с уже собранными деньгами. К коллегам он не вернулся — вышел через запасной выход в кафе. К моменту его задержания все деньги он успел потратить на выпивку и развлечения», — рассказали в МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на парковке двое неизвестных выкрали из карманов брюк мужчины один млн рублей. Задержать их не удалось.