Чита, , 09:41 — REGNUM Начальника железнодорожной станции Чита-1 задержали по подозрению в получении взятки в размере 20 тысяч рублей. Как следует из официального сообщения, размещённого сегодня, 3 октября, на сайте Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, мзда предназначалась за то, чтобы коммерсант смог вывезти в железнодорожном вагоне пиломатериал, объем которого превышает разрешенные нормы.

Известно, что уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Забайкальскому краю и по материалам Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее забайкальская прокуратура известила, что за последние полтора года 109 жителей Забайкальского края были осуждены за совершение коррупционных преступлений.

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