Новосибирск, , 09:41 — REGNUM В селе Боровое Новосибирской области двое рабочих погибли во время работ по очистке скважины от загрязнения, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Следователи назначили проверку по ч. 3 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

Как выяснилось к настоящему времени, вечером накануне, 2 октября, двое мужчин очищали скважину от загрязнения. Они спустились в колодец, где находилась скважина, и начали чистить её химическим раствором. Мужчины погибли.

Проводятся судебно-медицинские экспертизы. Причина смерти мужчин устанавливается.