Сеул, , 09:33 — REGNUM В Южной Корее число погибших от тайфуна «Митаг» увеличилось до шести человек, четверо из них считаются пропавшими без вести, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по чрезвычайным ситуация.

По их словам, все погибшие — пожилые люди в возрасте 59 — 76 лет, которые оказались под обломками разрушенных домов или попали в ливневые потоки.

Известно, что из-за селевых потоков с рельсов сошел туристический поезд, а в Пхохане смыло автомобиль с водителем. Более 4400 домохозяйств остались без электроэнергии, более 500 домов и общественных зданий повреждены или разрушены, около 1600 человек эвакуировано из своих домов.

Специалисты отмечают, что тайфун покинул полуостров рано утром. В связи с чем было восстановлено пассажирское авиасообщение, однако морское сообщение все еще приостановлено.

По предварительным данным, число жертв может увеличиться.