Багдад, , 09:31 — REGNUM Объекты коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с США не пострадали от взрывов в охраняемом районе Багдада (т.н. «зелёная зона»), в которой располагаются правительственные учреждения и посольства других стран. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США.

«Объектам коалиции не нанесено ущерба», — сообщила пресс-служба.

Также в сообщении уточняется, что взрывы в «зелёной зоне» в настоящее время расследуются представителями иракских сил безопасности и отмечается, что военнослужащие коалиции оставляют за собой право на защиту и не потерпят нападений на них.

При этом подчеркивается, что США следят за сообщениями о протестах в Ираке и призывают все стороны воздержаться от насилия и снизить напряженность.

Отметим, ранее, 3 октября, два взрыва, произошедшие в результате падения двух ракет, прогремели в «зеленой зоне» иракской столицы Багдада, в которой расположены правительственные здания и иностранные посольства.