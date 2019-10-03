Новосибирск, , 09:26 — REGNUM В Новосибирске после падения срезанной ветки тополя на голову девушки возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека».

На данное время установлено, что муниципальное казенное учреждение города «Ленинское» заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на обрезку деревьев. Накануне, 2 октября, на ул. Планировочной на голову проходившей рядом с домом 28-летней девушки упали спиленные ветки. От полученных травм она погибла на месте.

Следователи устанавливают подробности произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе Новосибирска погибла проходящая мимо женщина. На неё упала ветка тополя.

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