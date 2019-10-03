село Домна, , 09:25 — REGNUM Жителей Забайкалья после пожаров в Сибири атакуют не только медведи, но и другие лесные хищники. О новом инциденте, произошедшем в районе села Домна Читинского района сегодня, 3 октября, сообщает «МК». Речь идёт о рыси, которая вышла из тайги и убила несколько свиней и коров.

В региональном министерстве природы об этом ЧП знают и поясняют случившееся ростом численности животных и их миграцией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Забайкалье произошло сразу несколько случаев, связанных с выходом медведей к людям. По данным газеты «Улётовские вести», это происходит из-за лесных пожаров: лесным обитателям не хватает еды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожары в Забайкалье начались с 19 апреля 2019 года из-за шквалистого ветра с порывами до 30 метров в секунду. Они возникли в 14 населённых пунктах восьми районов края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек.

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Но и масштабные лесные очаги, летом 2019 года охватившие почти миллион гектаров в соседней Иркутской области, могли повлиять на миграцию хищников.