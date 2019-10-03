Бузулук, Оренбургская область, , 09:16 — REGNUM В городе Бузулуке Оренбургской области задержана заведующая дошкольного учреждения. Она подозревается в хищении свыше 506 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По версии полицейского ведомства, руководитель дошкольного образовательного учреждения фиктивно трудоустроила 28-летнюю местную жительницу на должность воспитателя. Заработную плату формального работника заведующая оставляла себе.

По факту присвоения денег возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.