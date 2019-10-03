Киншаса, , 09:14 — REGNUM В результате обрушения шахты по добыче золота в Демократической республике Конго (ДРК) погибли по меньшей мере 20 человек, об этом 3 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Трагедия произошла на востоке страны в городе Кампене, расположенном в провинции Маниема. Среди погибших были также женщины и дети. Трое человек получили серьезные ранения.

Также десятки людей остаются запертыми в шахте. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, основной причиной трагедий на шахтах в ДРК является нарушение правил безопасности, многие рудники здесь работают нелегально. В июне 2019 года на другой шахте страны, в городе Колвези погибли 36 человек.

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