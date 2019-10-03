Сорочинск, Оренбургская область, , 09:11 — REGNUM В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту неудачной попытки самостоятельного лечения семейной пары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Несчастный случай произошел в Сорочинске. Мужчина пытался вылечить свою 22-летнюю супругу. Он обработал голову жену керосином при открытом огне.

В настоящее время семейная пара находится в больнице с химическими ожогами лица, туловища, дыхательных путей и конечностей.