Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура организовала выездной приём граждан, в чьих домах возникли проблемы с подключением к теплоснабжению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Уточняется, что такие здания находятся в Кировском и Чкаловском районах города. Приём граждан будет проводиться на территории управляющих компаний, в том числе с участием чиновников районных администраций.

Как сообщили в пресс-службе, приём граждан будет проводиться по адресу улица Раевского, 4 с 18:30 по местному времени 2 и 4 октября. По адресу площадь Жуковского, 1 приём будет проводиться 3 октября с 18:00. А на улице Газетной, 65 посетителей примут 4 октября с 17:00.

Отметим, что по данным прокуратуры без теплоснабжения остаются 27 домов в Кировском и 22 дома в Чкаловском районах города.

Напомним, что кампания по подключению домов и объектов соцкультбыта к теплоснабжению началась 16 сентября и должна была завершиться 1 октября.