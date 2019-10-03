Мопти, , 08:53 — REGNUM Около 40 человек погибли в результате столкновений террористов с вооруженными силами Мали в центральной части страны. Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

В соответствии с заявлением правительства Мали, во вторник, 1 октября, военным удалось сохранить контроль над лагерем Булкесси в регионе Мопти. В операции оказали поддержку вооруженные силы Буркина-Фасо, добавил пресс-секретарь правительства Мали Яйя Сангаре. Он отметил, что среди убитых есть военнослужащие, а еще 60 человек числятся пропавшими без вести.

По сообщению свидетеля атаки, который предпочел сохранить анонимность из соображений безопасности, среди раненых — два мирных жителя. Как передает военный источник, в ходе ответной операции после атаки были уничтожены 15 террористов.

По информации журналистов Deutsche Welle, центральные регионы Мали начали сталкиваться с проблемами в сфере безопасности после того как в 2012 году было свергнуто центральное правительство страны. С тех пор группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и присоединившиеся к ней боевики регулярно совершают нападения в регионе.