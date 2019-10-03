Луганск, 3 октября 2019, 08:40 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксировано два случая нарушения перемирия со стороны украинских формирований, сообщили 3 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Боевики 14-й бригады ВСУ выпустили в направлении населённого пункта Славяносербск противотанковую управляемую ракету (ПТУР), повредив линию электропередачи.
Читайте также: Боевики ВСУ частично обесточили Славяносербск — Осадчий
Позже представители 72-й бригады обстреляли посёлок Первомайск, выпустив две мины калибра 82 мм, а также применив гранатомёты АГС и СПГ.
В результате обстрелов военнослужащие Народной милиции ЛНР не пострадали. Данные о потерях среди мирного населения уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологической группы «Рейтинг», 34% жителей Украины выступают за прекращение боевых действий в Донбассе, а 23% хотят продолжения войны.
Читайте также: 68% жителей Украины считают Россию «страной-агрессором» — опрос