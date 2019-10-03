Мехико, , 08:29 — REGNUM Во время беспорядков в Мехико, которые устроили участники демонстрации в память о студентах, погибших от рук полиции в 1968 году, пострадало не менее 14 человек. Об этом 3 октября сообщил Секретариат гражданской безопасности столицы в Twitter.

Как сообщает ведомство, среди пострадавших было шестеро полицейских. Всего, по данным правоохранителей, на демонстрацию вышло порядка 10 тысяч человек. Порядок обеспечивали 2,5 тысячи полицейских.

Также сообщается, что были задержаны трое протестующих, которые бросали в полицию петарды, но после вмешательства правозащитных организаций их отпустили.

Как передавало ИА REGNUM, часть участников марша во время демонстрации начали вести себя агрессивно. Они стали бросать в правоохранителей петарды и бутылки с зажигательной смесью, прорвали оцепление и устроили беспорядки. Ранее газета El Milenio сообщала о двоих пострадавших.

Напомним, акция была посвящена событиям 1968 года, когда протесты студентов накануне открытия Олимпийских игр переросли в столкновения с полицией и армией. Тогда погибло, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек.