Кимпхо, Южная Корея, , 08:21 — REGNUM Число случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС) в Южной Корее увеличилось до тринадцати. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, 3 октября вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в районе Тхончин-ып города Кимпхо провинции Кёнгидо.

Известно, что на ферме, где разводили 2800 свиней, была зафиксирована гибель четырех голов. Специалисты отмечают, что это второй случай заражения африканской чумой в городе Кимпхо.

Отметим, что первый случай заражения АЧС был зафиксирован в Пхаджу 17 сентября.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.