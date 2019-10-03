Владивосток, , 08:25 — REGNUM В крупном торговом центре «Калина Молл» во Владивостоке работники бургерной отказались обслуживать девочку-инвалида, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как написал на своей странице в Facebook депутат Владивостокской городской думы, руководитель организации инвалидов-колясочников «Ковчег» Артём Моисеенко, к нему обратилась мама девочки, страдающей ДЦП, которая пожаловалась на странное поведение обслуживающего персонала в «Калина Мол»: в бургерной отказались обслужить девочку-инвалида под предлогом того, что инвалидная коляска будет закрывать проход официантам.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Подмосковья отчитались о том, что более 4,5 тысячи объектов социальной направленности адаптированы под нужды инвалидов.