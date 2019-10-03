Тугулым, Свердловская область, , 07:40 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, а второй с тяжёлыми травмами доставлен в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным дорожной полиции авария произошла вечером 2 октября на автодороге из Тугулыма в посёлок Луговской. В 21:30 по местному времени автомобиль «Тойота» ударился о бетонное ограждение моста, перевернувшись, вылетел в кювет и загорелся. Водитель машины погиб на месте, а пассажир с переломами и ожогами доставлен в больницу.

Отметим, что на данный момент личности пострадавших установлены. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.