Североуральск, Свердловская область, , 07:19 — REGNUM В Североуральске 15-летний школьник получил травмы из-за обрушения козырька у подъезда дома № 29 по улице Октябрьская. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 2 октября около 14:00 по местному времени. В результате обрушения козырька, ребёнок получил травму ноги. Школьника госпитализировали — ему предстоит операция.

По предварительной информации, жильцы дома ранее уже жаловались на аварийное состояние козырька у подъезда. По данным фактам прокуратура организовала проверку.