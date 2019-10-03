Нерюнгри, Якутия, , 07:14 — REGNUM В Якутии с крыши 10-этажного дома сорвалась несовершеннолетняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах республики.

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Происшествие случилось в Нерюнгри — 14-летняя школьница 2 октября упала с крыши высотного дома. Девочка выжила, её в тяжелом состоянии увезли городскую больницу.

Идёт расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц это уже не первый случай падения детей с балконов и окон домов.