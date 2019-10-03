Владивосток, , 06:52 — REGNUM Со службы уволен начальник уголовного розыска Приморского УВД Андрей Миляев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее полковника полиции Андрея Миляева арестовали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочия — якобы он передавал знакомому коммерсанту информацию о готовящихся в отношении предпринимателя проверках, за что получал денежное вознаграждение.

Разработку полицейского проводило управление «М» УФСБ по Приморскому краю, по информации которых Миляев получал ежемесячные доходы от 200 до 500 тысяч с лесоперерабатывающей площадки в Дальнегорске, где нелегально работали китайцы.

В настоящее время полковник полиции находится в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшего начальника УР УВД Приморья Андрея Миляева следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы.