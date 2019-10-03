Сусаки, , 07:34 — REGNUM Около 20 тысяч жителей города Сусаки в префектуре Коти, расположенной на острове Сикоку (Япония), получили рекомендации покинуть места проживания из-за угрозы оползней, вызванных ливневыми дождями. Об этом 3 октября передает телеканал NHK.

Сообщается, что к 9 утра, всего за один час, в окрестностях городов Тоса и Сусаки префектуры Коти уже выпало 120 мм осадков. Вода подтопила несколько расположенных в низких местах улиц города.

Японское метеорологическое агентство предупреждает о чрезвычайно высоком риске оползней в префектурах Коти и Токусима и сообщает о перемещении тайфуна «Митаг» на восток, что в случае возникновения области низкого давления над Японским морем может вызвать значительное усиление ветра 4 октября.

В западных префектурах Японии 3 октября может выпасть до 200 мм осадков.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек и отмене сотен авиарейсов в результате воздействия тайфуна «Митаг», достигшего берегов Южной Кореи.

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