Челябинск, , 06:31 — REGNUM В Челябинской области 3 октября ожидается ветер до 15−20 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередачи, повреждение кровли. Также могут быть повалены деревья. В областном управлении МЧЧС не исключают в том числе и вызываемых отключением электричества нарушением систем жизнеобеспечения.

Представителям власти и других структур направлены предупреждающие письма. При ухудшении обстановки им предписано привести работу в режим функционирования «Повышенная готовность», а также принять меры по защите территории и граждан от ЧС.