Новосибирск, , 06:31 — REGNUM В Новосибирске уже пять дней ищут 14-летнего подростка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщается на сайте поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте», рано утром 29 сентября мальчик уехал на детском квадроцикле из дома в Заельцовском районе города и до сих пор не вернулся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 октября в Ленинском районе потерялся 12-летний школьник, который ушёл в школу и не вернулся. Спустя два дня его на одной из улиц района нашёл сотрудник уголовного розыска.

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