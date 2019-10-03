Петропавловск-Камчатский, , 06:01 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы на севере Курильских островов. Об этом свидетельствуют данные Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Согласно этим данным, землетрясение произошло около 12:39 по камчатскому времени (3:39 по московскому). Эпицентр подземных толчков располагался в 84 километрах от Северо-Курильска. Очаг залегания землетрясения находился на глубине 58 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в районе Южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. В населенных пунктах острова Шикотан жители могли ощущать толчки силой в 2−3 балла. Разрушений и пострадавших не было.

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