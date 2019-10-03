Сеул, , 06:12 — REGNUM Гибель четырех человек зафиксирована в Южной Корее в результате тайфуна «Митаг», два человека пропали без вести, 3 октября сообщает агентство Yonhap.

Два человека погибли в следствие оползней, вызвавших обрушение стен домов. Еще двое утонули в бурных потоках в городе Пхохан и деревне Сонджу. Один погибший из провинции Канвондо, остальные — из провинции Кёнсан-Пукто.

Корейским метеорологическим управлением сообщается, что «хотя тайфун отступил в Восточное море, сильные дожди продолжатся до позднего дня в восточных прибрежных районах провинции Канвондо, а также на островках Докдо и острове Уллын».

2 октября ИА REGNUM сообщало об отмене в пятнадцати аэропортах Южной Кореи в связи с непогодой более 300 внутренних и международных авиарейсов.

Утром 3 октября большинство аэропортов возобновили свою работу, но часть «морских» маршрутов остается закрытыми.

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