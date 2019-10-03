Екатеринбург, , 05:57 — REGNUM Под Екатеринбургом на 35 км дублёра Сибирского тракта в результате профилактического мероприятия дорожной полиции и специалистов Ространснадзора четыре автобуса были сняты с рейса и помещены на специализированную стоянку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Один автобус отправлен на штрафстоянку из-за отсутствия у водителя разрешения на перевозку пассажиров, ещё три — за нарушение лицензионных требований при перевозке людей.

Также был задержан автобус, в котором находились иностранные граждане без соответствующих документов. Все задержанные, а это 21 человек, были переданы сотрудникам миграционной службы.

Отметим, что в ходе профилактического мероприятия проводилась сплошная проверка междугородних и городских автобусов общественного транспорта. Всего в ходе рейда было проверено 19 пассажирских автобусов. В отношении 10 водителей составлены административные протоколы за нарушения Правил дорожного движения.