Екатеринбург, , 05:39 — REGNUM Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга выпущен под денежный залог. Как сообщила в социальной сети Instagram супруга задержанного, семье пришлось заплатить в общей сложности более 742 тыс. рублей.

Женщина пояснила, что сумма залога составила 652 тыс. рублей, остальные средства пошли на адвоката. Также она поблагодарила подписчиков, благодаря которым удалось собрать 252 тыс. рублей, и сообщила, что на время следствия семья вынуждена воздержаться от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов». После этого супруга задержанного попросила финансовой помощи у знакомых на уплату судебного залога.

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Отметим, что в российском посольстве в Таиланде в курсе возникшей ситуации и прокомментировали возможные последствия.

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