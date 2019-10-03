Якутск, , 05:02 — REGNUM Прокуратура Якутии выявила очередной картельный сговор между медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями в реализации лекарств, медицинских изделий и оборудования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В результате незаконных действий ООО «Диагност», ООО «СахаЛабСервис» и трёх индивидуальных предпринимателя получен доход не менее 52 млн рублей.

Фигуранты уголовного дела в целях извлечения дохода заключили соглашение об ограничении конкуренции и поддержании цен на торгах при проведении закупок минздравом Якутии и подведомственными ему организациями.

Сообщники участвовали в аукционах на поставку лекарств, медизделий, реагентов и оказания услуг по ремонту медоборудования, при этом указывали одинаковую цену.

«Выявлено 40 закупок, проведённых в 2013—2017 годах с признаками антиконкурентного соглашения. В результате незаконных действий представители картельного сговора получили доход в сумме не менее 52 млн рублей», — пояснили в прокуратуре Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках возбужденного уголовного дела 2 октября прошли обыски в одном из медучреждений Якутии, а также в помещениях нескольких офисов частных компаний.

В марте 2019 года возбуждено уголовное дела также по картельному сговору при заключении контрактов на поставку лекарств и медицинских изделий.