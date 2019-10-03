Сидней, Австралия, , 04:28 — REGNUM Мужчина, обстрелявший из помпового ружья полицейский автомобиль в Австралии, застрелен в результате ответного огня на поражение. Сообщение об этом инциденте размещено на сайте полиции штата Новый Южный Уэльс.

По информации полиции, мужчина, вооруженный дробовиком 12-го калибра, 2 октября в 21:35 местного времени приблизился к полицейской машине, стоявшей у входа в полицейский участок в Пенрите, и произвел несколько выстрелов в полицейских. Полицейский, находившийся в машине и получивший ранение в затылок, был доставлен в больницу Вестмид. Его ранения угрозы для жизни не представляют.

В результате ответного огня полиции нападавший мужчина получил смертельное ранение и скончался на месте. Несколько офицеров полиции получили незначительные травмы, не связанные с применением огнестрельного оружия.

Сообщается, что за 20 минут до этого был обстрелян полицейский участок Св. Марии. А еще раньше, около 20:45 местного времени, был обстрелян дом в пригороде Сиднея. Полиция штата приступила к расследованию.

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