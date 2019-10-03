Багдад, , 04:01 — REGNUM Два взрыва прогремели в «зеленой зоне» иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, сообщает Al-Arabiya.

Сообщается, что взрывы произошли в результате падения двух ракет. По предварительным данным, одна из ракет упала рядом с посольством Турции, вторая — взорвалась у моста аль-Харисийя. Информации о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Ирака Адель Абдаль Махди объявил о введении комендантского часа в Багдаде с пяти утра 3 октября из-за протестов в иракской столице. Он добавил, что губернаторы провинций могут сами принять решение о введении комендантского часа в своих регионах.

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