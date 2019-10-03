Казань, , 03:37 — REGNUM Вахитовский районный суд Казани отклонил иск психиатрической больницы имени академика В.М. Бехтерева о направлении на принудительное лечение горожанина. Мужчина в суде пояснил, что обливание прохожих водой с его стороны было не последствием психического отклонения, а частью религиозного обряда. Суд доводы принял в расчёт, тем более иных фактов истец не приводил, и иск отклонил. Решение уже вступило в силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд посчитал госпитализацию необоснованной, как и доводы, изложенные в иске, что мужчина представляет опасность для окружающих и себя. Эти доводы в ходе слушаний отверг и представитель прокуратуры, дав отрицательное заключение. Он отметил, что у больницы нет убедительных оснований для направления в круглосуточный стационар.

Сам мужчина, которому грозила госпитализация, отметил, что является верующим человеком, а обливание водой — часть обряда.

Напомним, осенью 2018 года также в центре скандала оказался пастор церкви евангельских христиан-баптистов «Возрождение» Леонид Поворов, которого за крещение в реке оштрафовали на 20 тыс. рублей, приравняв обряд к публичному мероприятию, чей порядок организации был нарушен.

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