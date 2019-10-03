Арский район, Татария, , 03:23 — REGNUM В Арском районе Татарии на 1,5 года ограничения свободы осудили отца, который избил собственного ребёнка и угрожал ему дальнейшей расправой. Мужчина, которому в следующем году исполнится 50 лет, проходил сразу по двум уголовным статьям, включая угрозу убийством. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным следствия, в конце июля 2019 года в одном из сёл Татарии 49-летний отец, будучи пьян, потребовал от 12-летнего сына сигарет и пообещал убить, если тот не найдёт требуемого. Ребёнок испугался и побежал на улицу, но отец догнал его и несколько раз ударил, скрутив руку. На крики выбежала мать, которая и спасла сына. Мальчик получил серьёзную травму руки.

Вину отец-дебошир полностью признал. Дело слушалось в мировом суде.

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Напомним, в конце сентября в городе Нурлате (Татария) стал известен приговор отцу, который систематически избивал собственного 13-летнего сына. За неисполнение обязанностей родителя и избиение мальчика он получил три года и один месяц условно.